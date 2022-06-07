缸瓦甫警察訓練設施目標4年竣工　料2025年交還芬園

港府建議在粉嶺興建缸瓦甫警察訓練設施，整合現時分散在北區不同地方的警方訓練場所，估計工程所需費用約29.8億港元，目標是約4年內竣工。屆時會分階段釋放3幅原有警察訓練設施的用地，其中粉嶺芬園警察駕駛及交通訓練中心和槍械訓練擬改劃作房屋用途。

議員葛珮帆在今日(7日)的保安事務委員會中，關注何時交還芬園，另兩幅土地即古洞北新發展區內的馬草壟練靶場，以及羅湖練靶場及直升機坪有何用途，會否同樣改劃房屋用途。保安局副局長區志光指，缸瓦甫平整土地工程會在2022/23年進行，第一階段於2025年完成，並把芬園現時設施搬至缸瓦甫，同年芬園設施會拆卸並交還政府；至於練靶場等則會在2026年搬遷，之後的土地用途還未決定。

保安事務委員會主席陳克勤則關注缸瓦甫的交通問題，他指該處目前已有警犬隊總部，日後又會有廚餘廠進駐，擔心日後通關後，缸瓦甫路及文錦渡均有沉重交通壓力。區志光回應稱，當局已在交通方面做好評估，預料訓練設施落成後，每日有250車次出入，有關部門會為在缸瓦甫路做擴闊工程，單程路變雙程路，紓緩交通。