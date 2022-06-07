開支樣樣加　物價按年升3%　香港蟬聯全球生活費用最高城市

人力資源顧問機構ECA International今日(7日)公布最新的「生活費用研究」調查結果，本港繼續蟬聯全球生活費用最高的城市。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，綜觀過去一年，物價比往年同期上升3%，加上過去1年港元與美元掛鈎續以保持強勢，致其他貨幣相對走弱，因此在物價上漲及港元的持續強勢下，令本港再下一城，蟬聯全球生活費用最高城市，第二及第三分別是紐約及日內瓦。

有關調查針對全球超過490個地點，除了香港，於亞洲方面，調查亦顯示在過去12個月，許多亞洲城市的通脹率都出現高於趨勢的增長，其中，位於斯里蘭卡的科倫坡在過去1年的物價增長最快，排名躍升23名至全球第149位。另外，多個中國內地城市的排名均有上升，當中有4個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海則在亞洲排名第3位，僅次於香港和東京。

全球方面，隨着歐元匯率持續不穩，歐盟內大部分的城市排名均有所下降，其中，巴黎跌出全球前30位，莫斯科則下降1名至第62位；至於其他城市包括馬德里、布魯塞爾及羅馬的排名亦有所下跌。關禮廉表示，由於歐元在過去12個月的表現較美元及英鎊弱勢，幾乎所有歐元區內的主要城市排名都出現下跌。