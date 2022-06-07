3年上樓目標難達成　房委會委員倡私人參建公屋

房屋委員會今日(7日)舉行周年特別公開會議，多名委員提及房委會3年上樓的目標難以達成，反而令輪候公屋時間突破6年大關，促房委會需要加快建屋時間，或可考慮再以私人參建居屋形式建屋。另外，亦有委員建議房委會不再以入表申請時間作為輪候公屋申請的次序，而是應以其入息、需求等作編配公屋的次序，令有需要基層可更快上樓。

房委會委員柯創盛表示，公屋輪候時間重返6年，雖然運輸及房屋局於《長遠房屋策略》一直強調未來10年建屋量是「頭輕尾重」，但柯擔心：「即便頭5年穩，後5年都未必十拿九穩」，期望房委會盡快將建屋流程工作一併縮短，亦應考慮以私人參建居屋形式，加入私人發展商建設公營房屋，以回應市民期望。近日傳媒報道空置公屋問題，他認為房委會需要多向公眾解說，令公眾理解空置公屋為編配過程中必然會出現的過程。

對於現時公屋編配方法，不少委員亦有不同建議改善。黃碧如表示，據她所知現時有不少成功獲得公屋編配的市民會「用盡3次編配機會」，建議為加快公屋流轉速度，可以減少3次編配機會。另一委員麥萃才亦認為，房委會以入表時間作為編配公屋的次序，但未必能幫助真正有需要的市民，建議檢討編配方法，不要以入表時間作編排，而是以入息、申請者需求等作為編配公屋次序。