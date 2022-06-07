泛民初選涉顛覆案　46人完成交付　剩1人下月初級偵訊

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件早前於西九龍裁判法院展開交付至高院的程序，繼日前已有44名被告完成交付程序後，今日（6日）國安法案件指定法官、主任裁判官羅德泉將另外2人正式交付上高院審理，並為吳政亨排期於7月4日作初級偵訊，預計需要5天時間以處理相關程序。

本案共47名被告，同被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。法庭今日完成袁嘉蔚及吳敏兒的交付程序，目前只餘下吳政亨仍未完成交付程序，須於下月進行初級偵訊。至於其餘被告則分成2批，已先後完成交付程序。首批被告共17名人，分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信及余慧明。另外一批被告共27人，分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

案件編號：WKCC 813/2021