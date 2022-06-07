澳門總人口逾68.2萬　老化問題持續　65歲以上年齡層急增

澳門統計暨普查局今日(7日)公布《2021人口普查詳細結果》報告，當局於2021年8月進行了第16次人口普查及第6次住屋普查，顯示澳門總人口共682,070人，過去10年人口的年平均增長率為2.1%，低於2001至2011年間的2.4%，增長速度有所放緩。人口老化問題持續，年齡在65歲及以上的老年人口較2011年大幅增加107.2%至82,812人，佔總人口12.1%。

報告又指，澳門女性人口有約36.1萬人，男性人口約32萬人，分別佔總人口53%及47%，女多男少的情況更為明顯。16歲及以上人口中，未婚比例為27.4%，較10年前增加2.8個百分點；已婚比例64.1%，下跌3.3個百分點。平均初婚年齡持續上升，由2001年及2011年的28.6歲及29歲，上升至2021年的30歲。

澳門人口密度為每平方公里約2.06萬人，高於2011年的約1.8萬人。密度最高的仍是黑沙環及祐漢區、林茂塘區及新橋區。氹仔中心區已超越黑沙環新填海區和黑沙環及祐漢區，成為澳門人口最多的統計分區。另澳門住戶總數共202,727戶，較2011年增加18.7%。每戶平均人數為2.98人，另居於自置單位的有148,091戶，佔住戶總數73.4%，較2011年增加2.6個百分點。