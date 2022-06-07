批鄉郊代表選舉書面宣誓「貪方便」　議員促適時加入資格審查

政府建議修例，在鄉郊代表選舉加入宣誓規定等安排。有議員今日（7日）在審議相關草案委員會上表示，只用書面宣誓屬「貪方便」，認為需增設口頭宣誓及資格審查；亦有議員憂慮單靠選舉主任未能全面掌握參選人背景。

立法會審議《2022年鄉郊代表選舉（修訂）條例草案》委員會今日召開會議，議員陳學鋒認為鄉郊代表選舉只用書面宣誓只是「貪方便」，要求局方解釋為何不做面對面宣誓及資格審查。議員黎棟國亦指政府需考慮鄉郊代表選舉與其他選舉的一致性，在適當時間加入面對面宣誓及資格審查。民政事務總署署長張趙凱渝指鄉郊代表選舉不用資格審查，是因為現行法例只適用於行政長官候選人、選舉委員會及立法會議員。另外，她指與書面及面對面宣誓同具莊嚴，亦符合法律要求。

議員李世榮亦指修訂草案未有提及資格審查，只能依賴選舉主任把關，但有機會出現對候選人背景了解不足的情況。他又指增選委員等亦是經民政署報名，因此會否套用於草案中。張趙凱渝強調現時鄉事委員會選舉並非公共選舉，無法例規管，但亦需根據民政署的法則而行，但該套法則會不時改進。