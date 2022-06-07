教育局收8800宗教師資料查核　議員倡設專業操守委員會

社會持續關注教師專業操守問題，教育局副局長蔡若蓮今（7日）在教育事務委員會表示，就學校向教育局查核應徵者資料的申請，在2021年5月至今年4月，局方收到逾8,800宗查核申請，較以往收到約130宗申請，大增近70倍。就有近28年歷史的教育人員專業操守議會已不再運作，有議員建議局方重設類似的委員會，讓有專業背景的人士參與。

教育事務委員會其中一項議程為教師專業操守，蔡若蓮表示，由2019年1月至去年12月，共接獲502宗有關教師涉嫌違反專業操守的個案，其中344宗與2019年的社會動亂相關。由2019年至今年4月期間採取的跟進行動，包括已取消27名教師的註冊、向69人發譴責信、並向134人發出書面警告。

蔡又指，教育局正制訂一套教師專業操守指引，當中會有教師應有的個人行為規範，並提供實例，讓學校及教師參考，加強把關及培訓，望教師能保持專業操守。對於教育人員專業操守議會已不再運作，議員狄志遠認為，教師相關專業問題交由教育局等的行政系統處理不太理想，議員朱國強亦認為應要有新機制去處理教師專業操守的個案，可成立新的獨立委員會，邀請有訓輔經驗、心理教育專家等專業人員參與。蔡回應指不時會檢視機制及按需要優化。