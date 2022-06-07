政Whats噏：香港負面消息不絕　葉劉淑儀借內地網圖派定心丸

宜居樂土，必定係「近者悅、遠者親」，然而當下嘅香港又係何等景況呢？議員葉劉淑儀日前借用內地網絡流傳嘅「香港身份優勢」資訊圖，喺社交平台貼文大派定心丸，話港人身份有好多好處，形容係「珍貴嘅資產」，又指今年下半年至明年初，香港經濟將會陸續恢復，同埋話聽聞不少已離港嘅朋友，不久將來都會回港生活喎。

葉劉指出港人移民潮再現，賣樓、辭職、退學、永久提取強積金等數字屢創新高，負面消息不絕耳，難免影響到香港多年來建立嘅國際城市形象。但佢提到喺內地網絡廣傳嘅「香港身份優勢」資訊圖，指得到中央大力支持下，港人喺內地工作不但享有好多免稅及補貼優惠、喺香港亦享有教育、醫療等福利；況且港人永久居民身份再加上持有特區護照，無論遠赴外國升學、就業、出門遠行甚至移民，都大有好處。

跟住佢又引述過去有專家發表論文預測，指大流行疾病通常維持12個月至3年，觀乎新冠疫情肆虐全球已經兩年多，相信「後疫情時代」一旦來臨，即使香港未能一下子全面開放通關，但來自內地或外國嘅投資者、專業人士及遊客，均會再次訪港。所以佢預料今年下半年至明年初，香港嘅經濟會陸續恢復，而佢亦聽聞唔少已離港嘅外國人，包括一位法國人鄰居，萌生再次回港嘅打算，佢因此呼籲大家應該對呢個城市同自己嘅前途重拾信心咁話。究竟葉劉今次派定心丸，市民有幾受落呢？過多幾個月嘅移民數字應該會反映答案。