74歲翁接種首針復必泰後離世　初步解剖發現有冠心病

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(7日)召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。當中一宗死亡個案涉及一名74歲男翁，他於去年11月接種第一劑復必泰疫苗後於同日離世，初步解剖發現有冠心病。

委員會指，上述死者死亡原因是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病引起。據所得資料，死者打針後並沒有感到不適，在搶救時並沒有速發嚴重過敏反應的病徵。此外，死者缺血性心臟病的情況非常嚴重，亦被視為是促成死亡的重要情況。綜上所述，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

衞生署指，截至5月31日，本港市民合共接種約1,708萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約670萬名。同期，衞生署共接獲7,571宗異常事件報告，當中包括108宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。至今，專家委員會已評估該108宗死亡個案，並總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，而上述74歲男翁的個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，餘下24宗仍有待進一步資料以作評估。