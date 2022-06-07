菲傭來港4個月猝死　其胞妹向死因庭指姊遭僱主惡待

菲律賓籍家庭傭工到香港打工3個月後，向僱主要求解約回鄉，但及後於1個月通知期間猝死，客死異鄉。死因庭今日（7日）就此事展開死因研訊，並設有2男3女陪審團。死者家屬指摘前僱主刻薄對待死者，如死者經常吃不飽、凌晨3時起床工作等，導致死者日漸衰弱。死者不堪忍受工作環境，向僱傭中心投訴時，才知悉原來前僱主有不善待家庭傭工的紀錄，早已遭其他僱傭中心列入黑名單。

死者QUINTO, Leonita Arcillas，於2017年4月4日逝世，終年46歲。死者的胞妹今天在菲律賓透過視像通話越洋作供，她指死者過去曾患腦膜炎，以及其胸部和背部出現囊腫，須做手術切除組織。據死者的家族病史，有大部分女性曾患囊腫。死者曾在巴林及新加坡當家庭傭工，並於2016年12月來港工作，與女僱主一家4口同住美孚新邨。

死者的胞妹續指，死者曾向她訴苦，指背部有痛楚，常感到疲倦，但是女僱主不停指示她工作，令她早起晚睡。女僱主亦要求死者在經期時，不得在家中廁所更換衞生巾，要她去公廁，以及提供不適合死者口味的膳食，令她長期吃不飽，需要自費買餅乾充飢。當死者向女僱主投訴時，遭對方怒斥「出得錢就用到你盡為止」。及至3月19日，死者提出解約，並興奮地向胞妹表示渴望回家，惟在4月4日，死者的胞妹接到僱傭中心的通知，得知死者於同日猝死。死者的胞妹補充，她與死者視像通話時，看到死者臉容日漸消瘦，死者更示範用雙手舉起物品時都會手震。惟裁判官質疑證人為何當天錄取口供時沒有說出以上的關鍵證供，死者的胞妹解釋當時死者剛去世，她因為心情差及身體不適才忘記說出來。

案件編號：CCDI-663/2017