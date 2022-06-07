政Whats噏：懲教署迅速更新物品清單　邵家臻畀like表揚

零售品牌「優之良品」分店全線結業，對在囚嘅還押人士帶來唔少震撼，因為其5克裝嘅沙嗲豬肉片同沙嗲牛肉片，屬懲教署認可嘅還押人士小食，一旦喺市場上消失，就有可能影響到還押人士少咗一項「加餸」嘅選擇。但幸好懲教署從善如流，迅速更新物品種類清單，就連關注「囚權」嘅前議員邵家臻，都大讚署方做得好，值情要畀like咁話。

話說為數有限嘅小食種類當中，優之良品嘅5克裝豬肉片同牛肉片甚受還押人士歡迎，事關飯餐唔啱胃口，小小嘅肉片乾就可以用嚟加餸。然而懲教署批准進入監房嘅小食，無論牌子、數量、型號、包裝同重量都有嚴格規定，就算類似嘅產品亦不能取代。今日(7日)懲教署網站嘅「男性及女性還押人士的認可交來物品清單」就作出更新，原先指定優之良品嘅食品，如今由每包8片，每片10克嘅華園黑椒牛肉脯或蜜汁豬肉脯所取代。

懲教署更新物品種類清單無幾耐，邵家臻就喺社平台貼文，話獄中無小事，署方第一時間作出反應、更改規定，能減低還押人士及其家屬嘅焦慮，又指小改變，大改善，今次懲教署值得表揚。