西九文化區虧損由11億減至7.8億元　未來數年重視創造收入

西九文化區管理局表示，由於疫情引發的不確定性仍然存在，因此管理局當前要務是提升應變能力和保持流動資金充裕。於2021/22財政年度期間，管理局大幅削減營運開支和經常性結構成本，如員工成本、設施管理和場地營運成本。與2021/22年度業務計劃比較，西九在該年度實質營運虧損由11億元大幅減低至7億8,000萬元，減幅近30%。

截至3月31日，管理局的庫存現金為81億元，一筆過撥款的餘額為61億元。西九實際員工總數為677人，編制由2021/22財政年度的869人分別減少至2022/23財政年度、2023/24財政年度和2024/25財政年度的782人、812人和840人。

但隨着香港故宮和演藝綜合劇場等新的文化藝術設施開幕，管理局不能單靠進一步削減開支和減少員工數目來實現財務可持續性。面對財務挑戰，管理局未來數年將更加重視創造收入，訂立積極的開源策略，並會善用場地租賃、地方營造活動及籌款等各種途徑。管理局亦將繼續積極有序地推展西九的商業發展項目。