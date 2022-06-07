政Whats噏：分量不足難惹關注　單頭議員聯手分工冀提升影響力

雖說「團結就是力量」，但幾個立法會地區直選「單頭」議員即使聯手，但其分量仍未足以引起政府關注，惟有未來再努力一啲，並做好分工，更不排除之後會「擴張」，吸納更多人。

所謂「單頭」議員，係指地區直選但無政黨背景嘅議員，九龍中楊永杰、九龍西梁文廣、新界東南林素蔚、新界北張欣宇等人就係屬於呢一類。為爭取議會內嘅影響力，幾個「單頭」議員於是走埋一齊冀發揮更大嘅力量。但結盟「營運」至今約個多月，做到嘅嘢始終有限。楊永杰提到，早前發生10萬宗失業援助金申請被拒嘅事件，幾個黨派約見政策創新與統籌辦公室見面要求跟進，均獲安排，但佢哋幾個單頭議員竟然久久不獲安排見面，實在令人費解。

楊表示，佢哋4人未來會加強連結，並已作出分工，梁文廣主責房屋事務、原本係註冊社工嘅林素蔚就負責福利事務，張欣宇則負責鐵路交通，剩下未有人跟進嘅事項，譬如醫療衞生之類嘅就交由楊負責，希望分工清楚能夠係各項議題上都能夠提升發言權。楊更笑言佢哋4人組成「F4」，未來亦唔排除會有更多人走埋一齊，共同合作。