研新科技滅火救援　機械人無人機助提高效率

消防處積極研究運用新科技滅火救援，提升服務的效率及效果，例如使用滅火機械人在高風險的火場長時間滅火、研發5G網絡更準確得悉火場中人員的位置、無人機協助搜救，以及用第4代調派系統提高調派效率等。

滅火機械人可協助消防人員在複雜且高風險的火場進行長時間的滅火及偵測工作，實時把現場畫面傳送到指揮單位。高空消防隊長(室內煙火特性訓練)廖伯謙表示，機械人搭載的電池可運行12小時，且有無間斷換電程序。除滅火模式外，亦可轉變成支援模式，用工具運輸籃運送工具到長距離現場，亦可搭載救傷抬床把傷者運送到安全地方。

無人機會將拍攝到的最新情況與地理資訊系統結合，消防處處長楊恩健指，倘攀山拯救出動無人機，根據合併所得的數據，會較易掌握到目前的搜索範圍。署理助理消防區長(高空拯救專隊)羅文傑稱，無人機能因應不同情況配合不同工具救援，例如處理危險物質事故時配置危險氣體探測器，便可即時知道現場不同氣體的濃度及分布情況。

楊續稱，處方正與大學研發在火警現場迅速設置5G網絡，人員佩戴有關裝置進入火場，更準確地顯示位置。至於處理涉及大量傷者事故的應用程式，便利救護人員在現場統計傷者數目和資料，並調派救護資源，有關應用程式的研發已進入最後階段。

第4代調派系統有別現時系統，結合3項數據，包括最近一小時消防車駛經有關道路的速度；從市場上數據得知有關道路目前行車速度；根據大數據分析以往車輛駛經附近一帶時的車速。根據3項數據分析，調派可最快前往現場的車輛，料於明年第3或4季啟用。