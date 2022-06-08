應變專隊今年初成立　抗擊疫情

本港第五波疫情爆發持續半年，期間楊恩健由消防處副處長擢升為處長，面對前所未有的挑戰，消防處調撥資源及人手沉穩應對，終撐過今波確診高峰。處方參考及檢討今波經驗，又有年初成立的「疫情控制及應變專隊」作風險評估，為隨時來臨的第六波疫情做足準備。

今年2月成立的疫情控制及應變專隊，無疫情時會負責進行資料搜集，連同兩位醫務總監留意全球傳染病趨勢，制訂防控策略；有疫情時，專隊要參與前線工作，處方亦擬購置兩輛特別救護車處理高傳染性病人。楊形容，專隊在第五波疫情中擔任重要角色，如葵涌邨大型撤離行動。現時專隊編制有一名高級救護主任、一名救護主任、兩名救護隊目及4名救護員，會適時檢視有否需要擴大專隊編制。

第五波疫情最高峰時，單日確診及隔離而未能出勤的救護人員多達866人，佔救護職系約26%。救護召喚急增，在二、三月疫情高峰時一日有逾2,700個召喚，當中有半數為懷疑確診個案，而處理每宗確診個案較普通召喚用多1.5至兩倍時間。消防處還要負責運送確診者，高峰時每日處理4,000多個電話，一日內送逾1,900人往隔離地點。

面對多重夾擊，處方增加人手及資源，包括調派學院教官或救護站的救護主任上前線、訓練消防先遣急救員駕駛救護車等。第六波疫情隨時殺到，處方吸取及檢討第五波經驗做好準備，針對人力資源設定機制。處方又檢討整個「清消過程」，訂立適當地點隨時轉成臨時洗消點，並與兩名醫務總監研究縮短洗消過程時間。