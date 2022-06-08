消防處新處長上場　楊恩健訂3大路向

消防處處長楊恩健於今年3月底上任，統領逾1.1萬名消防及救護大軍。他接受《東網》獨家專訪時表示，過去30年的工作生涯中都是着重「建設」，包括訓練人員、審批地標建築項目等。展望未來，他銳意推動消防以高科技協助救災扶危，提升行動救援效率，並就防火工作有3方面發展路向，強調：「每參與一個項目都是挑戰、都是學習，只要盡力去做，就可能見到好收成。」一番說話除自勉外，亦勉勵廣大的市民。

消防處有154年歷史，由以往僅提供滅火救援，至現今進行防火規管、參與大型基建，在香港工程師學會有一定地位；救護方面由以往負責運送病人，至今有輔助醫療且不斷提升。楊恩健於1992年4月入職消防處，經過30年耕耘，出任第12名華人消防處處長，他感到十分光榮。對於當初加入消防處的原因，楊指他與大部分的同事一樣，初心都是想幫助別人，服務社會。

他加入消防處後先後加入行動組、在元朗八鄉消防訓練學校做教官、在防火組做圖則審批，本港不少地標建築他有份審批，包括尖沙咀環球貿易廣場、1881 Heritage及中環孫中山紀念館。他於2009年調任策劃組，參與興建將軍澳百勝角消防及救護學院，2014年起參與第四代調派系統的研究。

談到處理難忘事故，多年前他擔任見習消防隊長時處理一宗化工原料廠三級火，眾人合力把危險品移除，一名退休在即的消防總隊目搬運危險品桶時，桶底突甩脫並發出「嘭」一聲爆炸，霎時間火舌亂竄，總隊目滿面血，傷勢嚴重，幸好留醫一段時間後康復。事故讓他深深體會到工作上有很多不能預計的危險，所以他在每次行動前都會做好風險評估，保障同事及自身安全。

展望未來，消防處對防火工作有3方面發展路向。第一是執行《危險品條例》，經修訂後的條例對危險品規管制度與國際標準一致，危險品的包裝、標記和標籤也要符合新例規定，有兩年寬限期讓業界及市民適應。其次是推動處方去年修例推廣的家居獨立火警偵測器，去年底先導計劃中，義工隊為全港百多名單身長者安裝偵測器，又協助檢視有否家居火警隱患。

第三是一站式審批大型基建，以確保符合消防安全標準。他解釋，近年有多個大型工程陸續落成，包括啟德體育園、機場三跑系統及西九文化區博物館等，冀處方進一步由監管者角色變促成者，多與業界溝通，令審批驗收更暢順，他舉例，博物館消防設備驗收後，要再申請娛樂場所牌照，「一站式」服務可讓承建商知道驗收後申牌照有何要求，便利業界。

至於面對北部都會區等新市鎮的發展，楊稱處方希望增加消防局及救護站等，確保有足夠的滅火及救護資源。另會適時考慮加設辦事處及應急教育設施，方便區內食肆及娛樂場所等申領牌。