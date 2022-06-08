生酮飲食高脂　與預防大腸癌背道而馳

大腸癌是本港常見的癌症之一，在45至64歲的成年男性中，大腸癌更是頭號癌症殺手。研究指高脂肪和低纖維飲食習慣，會增加患上大腸癌的機會，有營養師指近年流行的生酮飲食，與預防大腸癌的飲食方法背道而馳，呼籲減肥人士注意。團體亦呼籲，凡年過50歲以上、有大腸癌家族病史或腸臟曾長有息肉，應適時進行腸鏡檢查，防患未然然。

飲食習慣亦與大腸癌息息相關。研究指高脂肪和低纖維飲食習慣，進食加工、燒焦食物和過量紅肉會增加患上大腸癌的機會。癌症基金會註冊營養師周倩蕾表示，近年興起的生酮飲食，由於是高脂肪和避免進食水果，與預防大腸癌的飲食並不一致。若有腸癌家族史或腸癌康復者，開始生酮飲食前應先諮詢醫生或營養師。至於近年流行的「超級食物」，例如藜麥、番茄、亞麻籽、全穀類或糙米等，周表示沒有單一食物可以預防癌症或避免復發，但健康均衡飲食及生活習慣可以有助降低風險，而且高纖飲食並非人人適用，大腸癌治療期有別於預防大腸癌的高纖飲食習慣，會因應腫瘤大小，有機會需進行低纖飲食。由於膳食纖維是食物中不能被人體消化的部分，若腸道已被腫瘤阻塞了大半，高纖維的消化物便可能不能通過，造成腸塞的情況。

香港癌症基金會表示，大腸癌是少數可以預防的癌症，大部分的大腸癌均由腸臟息肉發展而成，適時進行大腸鏡檢查能及早發現息肉並加以切除，有效阻止息肉增大及演變為大腸癌。大腸癌患者若在早期得到妥善治療，5年相對存活率可以高達90%，但如果延遲確診至第4期，存活率僅剩9.3%。該會呼籲年過50歲以上、有大腸癌家族病史或腸臟曾長有息肉，應適時進行腸鏡檢查，防患未然然。該會又指，假如出現糞便帶血，顏色鮮紅或深黑色，或附有黏液；大便習慣改變持續超過兩星期，例如間歇性便秘或腹瀉，糞便幼如鉛筆，排便後仍想再大解；感到持續腹脹和絞痛等腹部不適，以及體重下降而無明顯原因，則代表大腸可能出現問題，應要從速求診。