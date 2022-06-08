東方日報A1：仲唔通關　又執多間　優の良品全線結業

新冠肺炎大流行兩年半未受控，本港與內地及海外通關又無期，曾有逾10間分店的大型連鎖零食專門店優の良品昨日公告全線結業，該公司坦言「通關無期，虧損難扭轉」。今年首4個月，本港最少有143間公司被呈請強制清盤，議員估計隨着政府保就業計劃津貼期屆滿，看不到曙光的經營者只能斷尾求生，估計最快下月起便有新一波中小企業倒閉潮！

優の良品發言人昨接受本報查詢時指出，新冠疫情持續兩年多，至今仍通關無期，訪港旅客大減，致該公司持續出現虧蝕，此前已陸續關閉分店，今次決定關閉最後4間分店，包括物華街及粉嶺港鐵站的分店等。發言人指，有10多名員工受影響，公司會按勞工法例作出賠償。發言人續稱，若之後能通關，或會因應情況而恢復營運。據了解，優の良品經營方擁有部分分店的店舖業權，結業後或暫時轉型。

根據破產管理署統計，今年首4個月，已有143間企業被呈請強制清盤，個人破產個案亦持續增加。今次再有大型連鎖店舖結業，恐加劇就業市場壓力。工聯會理事長黃國表示，第5波疫情來襲後，政府再推保就業計劃，但只是補貼僱主於5月、6月及7月支薪，本希望支持僱主捱過寒冬，但幾個月過去，疫情沒受控，更分分鐘有第6波陰霾，在外圍經濟沒起色等打擊下，估計下月起本港會湧現新一波倒閉潮，對人力市場、零售及消費市場帶來更猛烈衝擊。

批發及零售界代表邵家輝也表示，疫情下，本港零售行業經營狀況非常困難，他引述過往零售業數據，指三分二生意來自本地消費，其餘屬遊客，奈何近兩年幾乎是零遊客，對經營者造成沉重打擊。邵家輝舉例，經營進口食品的零售店舖還會因市民買食材、「返屋企做廚神」而受惠，做遊客生意的一群影響卻非常大。

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