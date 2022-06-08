生產力局與學界簽合作備忘錄，共同推進本地創科教育。

港府近年擬推動創科產業發展並培訓人才。香港生產力促進局分別與香港教育工作者聯會創科教育中心，以及香港理工大學專業及持續教育學院(PolyU CPCE)簽署合作備忘錄，承諾共同推進本地創科教育，培育未來創科人才。

生產力局將於今年8月與教聯創科教育中心及PolyU CPCE，開展「2022 創科教育網上問卷調查」，邀請全港中小學校長、老師及家長參與探討香港創科教育的現況及挑戰，分析其成效及發展潛力。為提高調查的認受性，調查更會邀請學界資深人士及團體，出席焦點小組，提供更多在港推動創科教育的可行性建議及方案，好讓本地創科教育邁向普及化及全方位發展。

另外，生產力局將舉辦「vHK都會之旅」AR創作比賽，鼓勵全港中學生運用AR技術與香港地標建築互相結合，呈現香港不同地標面貌，讓大眾從創新角度感受香港。是次活動更獲創新科技署下的創新及科技基金「一般支援計劃」支持。有興趣的中學可於本月24日前於網上報名，並須於下月11日前遞交作品計劃書作評審。