中大推校園版金融科技普惠計劃　為學生提供實習機會

香港中文大學工程學院金融科技應用研究院與金融機構簽署合作備忘錄，就本港年輕科技人才培訓展開深度戰略合作，增強學界與商界聯繫，共同培育本地金融科技精英，並計劃於今年下半年合作推出首個校園版「10×1000」金融科技普惠計劃，讓中大學生參與金融科技相關的網上課程、講座，以及實習。

合作協議由中大工程學院院長黃定發，以及螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真女士代表簽署。根據合作協議，雙方將合作開展「10×1000」金融科技普惠計劃，獲選的中大學生可參與金融科技相關的網上課程及講座等，並與來自世界各地的業界導師及學員建立網絡、交流知識，為日後從事相關科技工作打下基礎。

另外，該集團將透過金融科技應用研究院邀請業界資深人士，以不同形式分享行業的最新發展、為中大學生提供實習和就業機會；並於今年稍後為中大金融科技理學碩士學生提供2項研究計劃和給予專業指導。學員將運用課堂所學知識，應用於解決實際工作時遇到的挑戰，研究課題包括為該集團業務發展提供可行方案，以提升電子商務發展。