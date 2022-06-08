逾萬港中學畢業生報名內地升學　機構指反映當地教育水平提升

香港中學文憑試已完滿結束，有不少本港學生或會選擇到內地升學。中國教育留學交流(香港)中心今日(8日)公布，2022年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃報名已結束，應屆香港中學畢業生選擇報名內地升學的總人數共約1.31萬人，其中經文憑試招生報名的確認人數為4,890人，佔參加文憑試考生人數9.76%，比去年的9.17%又有所增加。中心認為愈來愈多香港學生想到內地升學是因為內地教育水平提升，且學生對內地發展前景有信心。

中國教育留學交流（香港）中心表示，報名確認人數近3年均保持上升趨勢，今年報名確認人數比去年增加了2.2%，而在去年底和今年初諮詢文憑試招生的學生和家長數持續增長，本港學生的報名人數及第一志願相對集中在前20名高校主要分布在廣東省、北京市、上海市、福建省及湖北省，例如中山大學、北京大學、清華大學、廈門大學、武漢大學等。至於今年報名排前10名的熱門科系，則包括在經管類、醫學類、工程類、新聞傳播類、藝術體育類、語言類、法學類、理學類、歷史類及心理學。

中心認為，香港學生到內地升學人數持續增加的原因為內地教育總體水平已經躍居世界中上行列，而高等教育的核心競爭力亦不斷提高，加上學生對國家經濟社會發展的前景有信心，大灣區建設布局讓香港學生更易在兩地交流、生活、實習就業；內地高等院校的學科專業門類齊全，有助於個人成長成才；更有各式各樣的獎助學金；學習及生活費用合理，同時申請到內地升學的手續亦非常便利，故令不少香港學生均對到內地升學感興趣。