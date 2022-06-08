堅尼地城等地擬建公屋　議員斥當局沒關注交通配套

為增加公營房屋供應，政府在堅尼地城及元朗近丹桂村擬建公營房屋。有議員今日（8日）在工務小組委員會上指堅尼地城項目欠缺交通及人流評估，質疑當局無關心，稱無改變將不支持；亦有議員建議加快公營房屋招標流程。最終相關議案在30人贊成，無人反對下獲得通過，並建議財委會進一步討論文件。

政府提出在堅尼地城加惠民道及前摩星嶺平房區，以及元朗近丹桂村設公營房屋。有關堅尼地城加惠民道及前摩星嶺平房區的建屋計劃，議員陳學鋒指在工程期間，擔心域多利道的重型泥頭車數目繁多，加上交通密度高，上址近期亦發生交通意外，希望盡快增設交通燈號改善超速情況，但自今運輸及房屋局等均未有反應，質疑當局未有關注對居民的影響及交通配套，並指「一日唔做好，都唔會支持呢個方案。」政府回應指在工程設計中，相當關注交通流量問題，亦會成立一個交通管理小組，作事前評估。

另一議員簡慧敏亦指堅尼地城及元朗近丹桂村公營房屋分開時間招標，希望日後盡量加快進程，希望局方提供工作指引，包括招標的流程。另外，她關注元朗工地涉及土地徵用，並會按現行機制有特惠補償。當局指在財務委員會未同意撥款前，當局已會同步招標。至於在特惠補償上，會沿用5月討論的加強版方案。