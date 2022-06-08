憂第6波疫情殺到　議員斥政府防疫措施落後形勢

第5波疫情肆虐本港期間，確診及死亡個案急升，政府各項應對疫情的措施都遠遠落後於形勢，包括追蹤個案的能力，以及防疫措施的安排等。提出口頭諮詢的議員陳仲尼提到過去有傳媒報道出現確診個案後，當局要一星期才進行追蹤，認為情況不理想。另有議員關心若第6波疫情發生，本港的經濟發展及民生問題，擔憂業界場所再度關閉，認為當局需要更科學化決定及科學化關閉處所，甚至諮詢業界，並非閉門造車。

食物及衞生局局長陳肇始表示，媒體報道是否真確仍要考究，正常不會需要用上一星期時間，因為當局接獲市民報稱確診後，會立即展開個案追蹤工作，加上現時不少處所必須使用「安心出行」和「疫苗通行證」，因此追蹤工作會比以往快。她強調個案追蹤速度會受確診市民提供資料的時間，以及所提供的資料是否真確影響。又指由於近日確診個案有所上升，已向當局要求更多人手。

隨政府有更多處理疫情的經驗，在更加科學化的大前提，相信有更好的預景，她形容是三人拔河，一方面是公共衞生的考慮，社會經濟發展考慮，市民接受能力的考慮，會平衡多方面決定。她又提到疫情重點問題在於空氣流通量，當局對食肆空氣流通量有一定的規定，但運動場所等卻沒有規定，希望店主可以做好有關方面。至於人流問題，會評估做得更好。