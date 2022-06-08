聶德權稱公僕編制零增長非一刀切　9首長級職位開支近2000萬

為了節省開支，政府在上年度落實公務員編制零增長，但公務員事務局局長聶德權回覆議員的書面提問強調零增長不代表「一刀切」，部門仍可因應運作增加人手，而政府預計在本年度內向立法會申請開設3個首長級常額職位，以及開設或保留6個編外職位，涉及開支近2,000萬港元。

多個政策局及部門預計開設首長級常額及保留或開設的編外職位，當中發展局建議開設一個首長級職位，在提升及加快土地供應的政策措施作出支援，工作範疇包括發展棕地和活化工廈、龍鼓灘填海等；教育局擬開設首席教主任，協助監督在新教育政策下措施的實行情況；食物環境衞生署則建議保留或開設兩個職位，繼續領導和管理私營骨灰安置所事務辦事處的工作等。

截至2022年5月31日，公務員首長級常額及編外職位的數目分別為1464及74。若按薪級中點估計，上述常額職位及編外職位的年薪開支分別約為33億港元及1.6億港元，比例約為21比1。在2019-20、2020-21及2021-22財政年度，經立法會財務委員會批准的首長級編外職位共7個，批准保留的首長級職位有4個。聶強調相關政策局或部門會在開設有關編外職位期間適時作出審視和檢討，以確保人手水平符合運作需要。