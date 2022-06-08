議員倡油麻地戲院加虛擬實境　當局拒絕稱要保護歷史建築

政府擬斥資2.2億港元進行油麻地戲院第2期建築工程，興建兩座建築物，以培育粵劇新秀。但有議員關注該處泊車位不足；以及增設公廁後將招保安問題，亦有議員建議引入科技元素，但政府指為為免加重天花的負重量，而造成安全憂患。以保護歷史建築為由拒絕。

議員林振昇今日在（8日）工務小組委員會上，指興建後將吸引很多劇團或市民到場，但鄰近為擠塞路段，亦有很多私人樓宇，因此關注旅遊巴泊車及擠塞情況評估。他又指西九龍亦新設了戲曲中心，因此關注兩個地標不同的分工及特色。當局回應指已顧及交通及人流需要，但由於大樓的歷史因素等，暫時未能提供泊車位置，而落客位則有數個。此外，油麻地戲院主要培訓新秀，而西九戲曲中心為高端表演場地。

議員江玉歡指油麻地戲院擬在地庫增設4個廁所，擔心日後若24小時開放，將出現保安問題。當局回應指廁所會保持開放，並會有保安人員駐守，此外亦有緊急召喚按扭，甚至研究加設閉路電視鏡頭。議員邱達根則建議戲院多加科技運用，包括導賞團有3D影片配合，培訓上有虛擬實境教學。當局回應指會舞台上加設燈光及影音效果，亦有寬頻無線上網設施作即時傳播；而暫時未能運用虛擬實境的科技，因為需顧及歷史建築，避免加重天花的負重量，而造成安全憂患。