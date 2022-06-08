不滿女友被追　17歲少年認糾黨毆虐情敵判1年感化

16歲少年前年應相識女子邀約到觀塘時，遭對方當時17歲的男友糾黨伏擊，更被帶到飛鵝山，被迫令脫光衣服讓人拍裸照、做掌上壓兼吃樹葉。幸曾接載他們的的士司機察覺有異而報警，警員到場將一眾童黨拘捕。案中「吹雞」男子早前在區域法院認罪，今天（8日）被暫委法官黃士翔判處感化1年。法官指被告已還押5個多月，得到教訓和懲罰，故接受感化官建議，再給予被告一次機會。

現年19歲的被告黎穎豪，早前承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害2罪。法官今天判刑時指本案案情嚴重，若非顧及被告年紀，判監在所難免。法官早前曾為被告索取感化及社會服務令報告，惟兩份報告不正面，感化官指被告態度冷淡，亦無實際更生計劃，認為感化令效用不大。辯方當時求情法庭索取進一步報告，法官遂決定再索取一系列懲教院舍報告，雖然院舍報告指被告悔意膚淺，但新一份感化報告就提到，被告已經與不良朋友斷絕來往，而還押期間行為良好，被告承諾積極改過，已計劃獲釋後就讀夜校及穩定工作。法官指被告已還押5個多月，已得到很大懲罰，最終判處被告感化1年。

案情透露，前年8月4日晚上，事主應新結交女子的短訊邀請到觀塘見面，不料在鴻圖道鴻圖樓附近後巷遭10名男子埋伏，當中包括女子男友、即本案被告，其餘9人則由被告召喚前來。事主遭圍毆後，被押上一輛的士往飛鵝山。的士司機見事主的上衣破爛，且聽到有人指「從現在起，不要說話」，感覺可疑，故在他們落車後報警。警方接報到場拘捕眾人。事主被送院檢驗，其左眼周腫脹、左眼結膜出血、鼻及左前臂擦傷，及頸部扭傷等。警方事後從手提電話拍攝片段中，看見被告曾肘擊事主背部、拳打事主頭部等。被告在警誡錄影會面中，指因不滿事主追求其女友，故召友人向事主報復。他以女友的電話傳訊息約事主，並在後巷埋伏，並稱自己與女友均沒動手。到達飛鵝山，事主又被要求脫光衣服，他們則拍攝事主裸照，事主又被要求做掌上壓及吃樹葉。

案件編號：DCCC 1089/2020