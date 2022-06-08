安老院舍人手短缺　羅致光指疫情緩和　不續聘臨時照顧員

安老院舍人手嚴重短缺，在今年3月第5波疫情期間，社會福利署分別在本地及內地聘請300多及700多名臨時照顧員，經培訓後安排到安老院舍及暫託中心等設施服務，為期3個月，並於5月31日完結。勞工及福利局局長羅致光今(8日)在立法會回應質詢時表示，由於疫情緩和，無計劃續聘有關員工。

議員林素蔚提到業界人工低無前景，詢問當局未來會否改善從業員待遇，吸引年輕人入行，「唔好下下依賴外援」，而另一議員李世榮則詢問政府會否進一步將輸入外勞恒常化。羅致光回應指人手短缺工作壓力大是其中一個因素，薪酬待遇也是因素之一，他指出個人護理員薪酬在整筆撥款的中位數提升2點，簡單來說是接近頂薪點的差點，即當局給予每間院舍每位護理員的資助是2萬多港元，鼓勵院舍給予合理薪酬，吸引加入行業。他又指去年一共審批1,600多名外地輸入照顧員，因應本地人手需求，相信未來需要繼續輸入，而未來亦會繼續與業界，勞僱會等商討有關問題，認同是解決人手不足的其中一個少不了的途徑。

議員周小松指政府早前以薪酬31,000港元聘請臨時合約照顧員吸引大批人士申請，證明提升薪酬可以解決問題，又提到當局撥款可能未必落到護理員身上，建議提升薪酬甚至資助額。羅指薪酬待遇是持續要探討的問題，本港勞動人口2年前開始下降，但安老人手需求急增，吸引本地勞工薪酬是重要因素，會全盤考慮，但認為資助額不是太差，鼓勵機構善用撥款吸納人手。對此議員何君堯認為當局「講就好容易」但執行僵化，又指疫情下不少義工幫助護老服務，卻沒有特別補償計劃，認為政策需要彈性配合。