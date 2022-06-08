前年推出智方便　薛永恒：130萬用家　1700萬次使用量

政府於2020年底推出「智方便」一站式個人服務平台，可以用作填寫電子表格等。創新及科技局局長薛永恒表示，截至今年5月底，「智方便」平台已有210項政府及公私營機服務，並有1700萬次的使用量，包括查詢醫健健通及車輛續牌等，當中亦有130萬「智方便」用家，超過40萬是「智方便+」的用戶。

金融界議員陳振英今日（8日）在立法會提出質詢要求當局提供「智方便」及有數碼簽署功能的「智方便+」的登記用戶數目，以及公營機構的使用情況。另一議員謝偉銓指現時「智方便」及「智方便+」的登記人數不一，因此詢問當局會否就不同平台的使用者進行統計，包括年齡等，以鼓勵更多市民使用。議員馬逢國指城市售票網於2023年底會採用智方便模式，而現時演唱會亦推行實名制，但在收集資料上，會對營辦商造成私隱等負擔，因此詢問當局的銜接過程。

薛永恒強調政府一直關注數碼個人身份科技發展的應用，政府資訊科技總監辦公室亦參考其他地方的做法，透過實時數據互通方式，替代建立中央資料數據庫，而政府亦正構建授權數據交換集，讓市民可以選擇授權政府部門透過系統交換其個人資料。他又回應指希望相關部門及機構用好「智方便」，從而作為一個媒介，而不同機構在對接上，當局亦會提供訓練及沙盤推演。