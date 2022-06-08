下周一起入專科門診須打3針　病人組織促暫緩執行

政府早前公布，由下周一(13日)起，到食物及衞生局、衞生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所需要配合疫苗通行證安排，若尚未接種疫苗人士，則可在取得核酸檢測無染疫證明後，才可使用一般醫療服務。有病人組織今日(8日)發聲明反對疫苗通行證擴展至醫療處所，擔心有關政策會嚴重影響輪椅使用者和長期病患者使用服務，更形容該政策違背醫療安全網政策，「極其諷刺」。組織期望政府可考慮暫緩執行有關政策，或容許病人及其照顧者進行即日的快速測試無染疫結果，以作為進入處所的條件。

香港病人政策連線、路向四肢傷殘人士協會、康青會、自強協會及嚴重弱智人士家長協會發聲明，認為疫苗通行證擴展至醫療處所的政策違背「不容有市民因經濟困難而得不到適當的醫療照顧」的醫療安全網政策，令部分市民因自身醫療困難而得不到適當的醫療照顧。

病人組織更指出，按醫管局2020至21年報資料顯示，每天有接近4萬人次使用專科門診服務、家庭醫學專科門診及專職醫療門診服務，受政策影響人數必不會少，而且有病友組織的成員亦因身體狀況不適合接種疫苗、或是有嚴重長期病患者因擔心疫苗對身體產生不可預計的副作用而選擇不接種，兩者同樣未能獲醫療豁免書。加上政策同樣針對陪診人士，對於輪椅使用者或精神狀況不健全人士，在接見醫生和使用有關服務時會造成不便，更容易出錯，造成風險。