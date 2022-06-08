港府認可23間院校醫學資格　內地復旦大學課程上榜　周五刊憲

港府今日(8日)公布，衞生署署長今日根據《醫生註冊條例》公布第二批涵蓋23項獲特別註冊委員會認可醫學資格的名單，包括中國復旦大學的內外全科醫學士課程，為首間獲接納的內地院校。第二批認可醫學資格名單將於本周五(10日)刊憲，同日生效，並將於下周三(15日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。連同首批於4月底公布並涵蓋27項醫學資格的名單，委員會至今合共建議承認50項醫學資格，並正積極推進其他非本地醫學院課程的評審工作，過程中不會剔除任何合乎既定條件的醫學資格。委員會期望可盡快分批提交餘下的認可醫學資格名單。

委員會在訂定認可醫學資格名單時，會考慮及建議符合以下說明的醫學資格，包括有關醫學資格屬學位或更高程度；頒授該醫學資格的團體以國際排名而論，大致上可與任何頒授本地醫學資格的大學比擬；有關醫學資格的課程的內容、授課語言及委員會認為適當的任何其他方面，大致上可與由任何本地大學頒授的醫學資格比擬。

自《2021年醫生註冊（修訂）條例》去年刊憲生效後，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請循特別註冊途徑於本港公營醫療機構，即醫院管理局、衞生署、香港大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業。