教資會3年資助逾1.3萬非本地大學生　65%為內地生

疫情下很多原本擬到海外升學的內地學生，轉往香港等鄰近地區升學，有教育界人士倡香港應藉高等教育發展多年的優勢，吸引更多粵港澳大灣區內地城市的學生來港升學。教育局局長楊潤雄表示，政府已推出一系列措施便利非本地學生來港升學，融入校園生活。

過去3年(2019/20至21/22學年)，教資會資助學士學位課程的非本地學生人數由12,249人增至13,254人(臨時數字)，佔該學年核准公帑資助學士學額總數比例，由16.6%升至17.9%，非本地生中約65%為內地生。教資會資助研究院修課課程的非本地學生人數則由100增至124人(臨時數字)，佔核准公帑資助學額總數比例，由5%增至約5.8%，非本地生中近90%為內地生。

自資專上課程方面，楊指現時共6所本港自資專上院校，招收內地、澳門及台灣學生內地學生入讀其全日制經本地評審的自資本地學位課程。過去3年(2019/20至21/22學年)，就讀全日制經本地評審的自資學士學位課程的非本地生由3,182人增至3,411人(臨時數字)，而自資研究院修課課程及研究課程在過去兩年亦有逾2.2萬名非本地學生修讀，當中大部分為內地生。