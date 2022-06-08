女童泳池溺斃　救生員及負責人認遇查時夾假口供候判

警方於去年9月接報，指一名7歲女童於馬鞍山帝琴灣會所泳池懷疑遇溺，送院搶救後不治。警方調查後拘捕該泳池負責人及2名救生員，指3人涉嫌向警方提供假口供，隱瞞事發時只有1名救生員當值，控告3人明知地誤導警務人員罪。其中1名救生員於上月認罪及判刑，其餘2名被告亦於今天（8日）在沙田裁判法院認罪。署理主任裁判官張志偉聽取辯方求情後，准2名被告以原有條件保釋至6月27日判刑。

今天認罪的2名被告依次為戴翔（20歲、救生員）以及莫肇毅（28歲、泳池服務承辦商）。他們承認的案情指，2021年9月22日下午，1名7歲女童跟家人到帝琴灣凱琴居探望朋友，其後其父親的朋友帶她和另外4名兒童到會所泳池，一行人在淺水區玩耍追逐。約6時許，女童母親在泳池嘗試尋找女童，發現女童失蹤。一名男泳客其後發現女童在池底並已失去知覺。警員接報到場時，只見早前已認罪的另一被告朱禮言在泳池。朱向警員聲稱，事發時另一名救生員在泵房檢查。其後朱在錄口供時，亦作同樣說法。至於女童就由救護車送到威爾斯親王醫院，搶救無效不治。警方同日晚上到泳池調查，翻查閉路電視後，發現另一名救生員當日在另一個泳池當值，約傍晚6時半才到達案發泳池。警方又發現朱與戴莫2人透過WhatsApp「夾口供」。戴在警誡下表示「係我判頭教我咁講」，但在錄影會面中否認。警方亦在莫的WhatsApp紀錄發現「咁啱浸咗一件，飛一件衝去頂住」。

辯方求情表示，戴於案發時19歲，有半年救生員經驗。當日他原在其他地方工作，於下午收到訊息，被指派到案發地點，當時並不知該處有事發生，到達現場才知有人遇溺不幸去世。他跟警員錄口供時，一時驚慌下作假口供，無考慮到說謊是愚蠢的做法。莫的代表大律師就強調莫沒有案底，及認罪節省法庭時間。大律師又指出啟勝責任重大，無確保救生員出席人數及於求生員人數不足時關閉泳池。裁判官最後決定押後至6月27日判刑，期間為戴取感化報告及社會服務令報告，及為莫取社會服務令報告。

案件編號：STCC 426/2022