膠袋徵費年底增至1元　冷凍食品膠袋不再獲豁免

膠袋徵費討論多時，政府計劃由今年12月31日起，將會把膠袋徵費由5毫提高至1港元，並收窄豁免範圍。政府今日（8日）表示，已展開有關優化塑膠購物袋收費計劃及全面落實玻璃飲料容器生產者責任計劃的附屬法例的立法程序，建議修訂《產品環保責任條例》（第603章）以優化現行塑膠購物袋收費計劃，同時亦建議訂立《產品環保責任（受規管物品）規例》，目標在2023年首季正式全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃。

政府表示，修訂條例將包括取消現時豁免盛載冰凍或急凍食品的膠袋，即盒裝雞蛋等，將不會獲豁免；只有購買無包裝或並非完全載於任何包裝的食品，例如無包裝的水果、蔬菜、生肉等，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單交易一個免費膠袋為基本原則。

政府指，有關修訂獲通過後，將會制定良好作業指引，並預留時間供業界及市民適應新措施，目標在今年底開始實施優化計劃，除膠袋徵費外，建議未來亦要全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃，以令減廢回收工作更進一步，同時為未來落實都市固體廢物收費作好準備。