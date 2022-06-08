立會二讀版權修訂條例草案　增「安全港」條文打擊網上盜版

立法會首讀及二讀《2022年版權(修訂)條例草案》，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，知識產權制度對於香港作為貿易中心非常重要，而更新版權制度加強版權保護是重要一環。

有關立法建議涵蓋以下5個重點範疇包括因應科技發展，為版權擁有人引入科技中立的專有傳播權利；配合新的傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任；修訂和擴闊版權豁免的範圍，允許某些在互聯網上常見的活動使用版權作品；便利網上學習及圖書館、檔案室和博物館的運作；以及允許聲音紀錄的媒體轉換等。另增訂「安全港」條文，以鼓勵聯線服務提供者與版權擁有人合作打擊網上盜版活動，並為他們的作為提供合理的保護；以及增訂兩項法定因素，供法院在決定是否在涉及侵權的民事案件中判予版權擁有人額外損害賠償時考慮。

政府在2016年起作諮詢，並在2011年及2014年2次向立法會提交修訂條例草案，雖2次法案委員會同意有關法案，但立法程序卻因當時反對派議員「拉布」而未能完成，至去年11月政府再次展開3個月公眾諮詢，諮詢結果顯示持份者整體上支持政府立法建議，當局今年4月亦已諮詢立法會工商事務委員會，並獲得議員支持。