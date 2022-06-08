汽車銷售員認疏忽照顧貓隻　被判100小時社會服務令

汽車銷售員無好好照顧家中5隻貓，導致住所傳出臭味，被鄰居報警揭發，檢查後發現貓隻分別有缺水、上呼吸道感染、耳朵發炎等問題。這名貓主上月承認殘酷對待動物罪，今天（8日）在西九龍裁判法院被判罰100小時社會服務令。主任裁判官徐綺薇指，動物應受到尊重及保護，不接受被告聲稱因為工作忙碌才疏忽照顧貓隻的藉口。

案情指，36歲被告溫緯星的鄰居在去年9月注意到，被告家中陽台有1隻很瘦的貓，而且單位傳出惡臭，於是報警處理。警察於9月25日上門調查，發現單位內有5隻貓，地上遍布排泄物，用來放置貓糧和水的盤子都很骯髒。事後獸醫檢查貓隻，發現其中1隻有肚瀉、缺水、體重不足，1隻有上呼吸道感染，還有1隻耳朵發炎。牠們因被告的疏忽照顧，而受痛苦數周至數個月。被告在警誡下表示不知貓隻生病，所以才沒有帶牠們看醫生，又解釋自己工作忙碌。

控方今天要求被告向愛護動物協會支付逾7萬港元，作為愛協代為照顧涉案貓隻的費用，惟辯方指被告有經濟困難，即使是分期付款都無力支付，並稱被告受離港朋友所託照顧貓隻，過往每月都有為貓隻支付生活開支。主任裁判官判刑時指，考慮被告初犯、主動認罪及有悔意，判處他接受社會服務令，並引述報告內容，指被告因做生意而欠債近2百萬元，故不頒令賠償，但表示愛協可循其他途徑向被告追討費用。

案件編號：WKCC 845/2022