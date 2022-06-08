錦田南公屋工程受惠新特惠補償　受影響居民追加6成金額

政府上月公布土地業權人及業務經營者特惠補償安排的優化措施，並在上月底獲立法會財務委員會通過。據最新立法會文件顯示，元朗錦田南公營房屋發展項目亦屬政府其中一個可受惠於新措施、且仍在進行收地程序的發展項目。文件提到，雖然有部分受項目影響的土地業權人，已按當時適用的分區補償制度發出特惠補償建議，但亦會作一次過體恤安排，將按優化措施後的甲區水平獲追加補償，相較於新措施前的補償，補償金額大增6成，目前已有53個地段已接納特惠補償建議。

雖然在優化措施之前，該項目的土地特惠補償級別僅為乙區，按現時措施則可獲按「第一級別」處理。地政總署於去年10月起陸續向接納特惠補償建議及完成業權查核的業權人發放補償，而現時則正聯絡相關的土地業權人，以提出追加特惠補償的建議。文件指出，目前不接納特惠補償建議並表示將會向政府提交法定申索的地段數目則有16，另有39個地段的土地業權人仍未有回覆。

至於適用於戶外業務經營者的「露天／戶外業務經營者的特惠津貼」的營運年期資格準則亦可得到放寬，由清拆前登記日期前最少7年，修訂至最少2年，而可獲計算津貼額的露天場地面積上限亦會取消。