古思堯計劃冬奧開幕日抬棺材抗議被控煽動　向警稱故意犯法

社運人士古思堯被指計劃在今年北京冬奧開幕日，抬自製棺材到中聯辦外示威抗議，但當日清晨已被警方國安處拘捕。古否認企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今（8日）在西九龍裁判法院續審，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉裁定控罪表證成立，古選擇不自辯。案件現押後至7月11日作結案陳詞，此期間古繼續還押懲教看管。

今天控方在庭上播放75歲被告古思堯的錄影會面影片，古在片段中聲稱他是故意違反《港區國安法》，而選擇抬棺材是因為覺得棺材有侮辱的意味及能夠造成「新聞爆炸性」，可以吸引國際關注。他又解釋，選擇在中聯辦外示威是因為中聯辦是中國政府設立於香港的情報中心。

控罪指，古於今年2月4日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，引起對中央或香港特別行政區政府的憎恨、藐視或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制的事項，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 481/2022