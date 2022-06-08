垃圾徵費年內於100幢公屋試驗　逾10屋邨將增設智能回收機

公屋近期始推出多項減廢及回收措施，運輸及房屋局局長陳帆書面回覆議員林筱魯時表示，房委會與環保署於今年1月已開展第3期「公共屋邨都市固體廢物收費實踐計劃」，涵蓋51幢樓宇，預計於今年11月完成，完成後將推展涉及約50幢樓宇的第4期計劃，又指會於今年十數個屋邨安裝智能回收機，以收集塑膠、玻璃樽等回收物；亦於年中放置入樽機的屋邨數目會增加至十數個，並預計在第4季會於3個屋邨試行以智能回收桶方式收集家居廚餘。

陳帆提到，自2018年底起分階段於全港約150幢公屋樓宇推行，至今已完成兩期，涉及53幢樓宇；而的第3期計劃亦已於今年1月開展，過去3年又在18個商場及濕貨街市試行廚餘收集計劃，收集商場和濕貨街市產生並經源頭分類的廚餘；於去年12月在柴灣連翠邨試行4個月家居廚餘回收試驗計劃，試用智能回收桶收集廚餘。

公共屋邨陸續推展一站式資源回收計劃，由環保署的承辦機構，包括「綠在區區」的營辦團體收集廢塑膠、玻璃容器、慳電膽/光管、充電池、小型電器及四電一腦等商業價值較低的可回收物，讓屋邨居民將更多的可回收物分類回收、更妥善的轉廢為材。