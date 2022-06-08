防猴痘感染　衞生署：正籌備購買相關疫苗

猴痘在多個國家及地區有傳播迹象，有議員關注港府應對及準備措施，包括輸入個案、治療本港相關患者的藥物、採購疫苗及病毒核酸檢測試劑等。食物及衞生局今日(8日)以書面回覆，為加強應對猴痘並防患於未然，政府將把猴痘列為法定須呈報的傳染病，並為猴痘制訂「準備及應變計劃」。當局注意到近日有多個非猴痘流行國家出現人類感染個案，並有上升趨勢，強調正籌備購買相關疫苗。至於檢測方面，公共衞生化驗服務處具備檢測猴痘病毒疑似病例的能力，署方亦會適時評估市面上不同猴痘病毒檢測試劑的應用。

食衞局指，當局已制訂猴痘疑似病例的呈報標準並加強監測工作，並於上月發信通知全港的醫生和私家醫院，要求醫生呈報懷疑個案，以便及早進行流行病學調查及安排隔離。中心也與醫管局進一步溝通個案呈報事宜，建立網上呈報病例機制。雖然本港至今未有發現人類感染猴痘的確診個案，但會繼續留意外地感染個案及監察本地情況。另外，從機場入境的旅客均須接受體溫檢測及進行健康申報，發燒的旅客會被強制送往公立醫院隔離。若病人出現猴痘的症狀，公院會作出適當跟進，並通報中心。

而在治療猴痘方面，局方指「支援治療」是主要方法，包括確保患者補充足夠水分及營養，以及治療任何繼發性細菌感染，大部分個案在支援治療下均會康復，惟病情仍然轉差者，則可使用抗病毒藥物治療。在對猴痘有效的抗病毒藥物當中，西多福韋已在香港註冊，且一直在臨床上用於治療其他病毒感染。疫苗方面，目前本港的註冊藥劑製品中沒有針對猴痘的疫苗。署方得悉有天花疫苗獲海外藥物監管機構許可用於預防猴痘感染，正積極向藥廠查詢有關疫苗的供應情況。