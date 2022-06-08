今增558確診　包括63宗輸入病例　多14宗懷疑變種病毒個案

新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(8日)新增558宗確診，當中包括63宗輸入個案，無新增死亡個案。第5波累計確診1,203,597宗，死亡人數維持9,098。另新增94宗學校呈報，來自87間學校，包括61名學生及33名教職員。九龍塘方方樂趣英文小學增2宗個案、蘇浙小學國際部增1名清潔員工中招。中環酒吧LINQ多2人確診，累計95人中招。另本港新增14宗懷疑BA.2.12.1變種病毒個案，當中社區已出現10多個傳播鏈。

輸入個案中，其中有16宗為抵港個案，包括13宗昨日(7日)抵港，涉及7個航班，3宗是前日(6日)抵港；涉及一個航班；另有38人在檢疫酒店發現確診；9人是隔離第7天發現確診再有2人是隔離第12日的樣本發現確診，已離開隔離酒店，曾進出社區。另有2人在檢疫第12日的樣本中招，CT值高；另有1人在第9日的樣本中招，確診者5月29日從英國抵港，離開檢疫酒店後入住紅磡漆咸道北昇御門2座，他帶有L452R病毒，或屬BA.4或BA.5。傳染期內，他曾到銅鑼灣食肆A.T.A.S 、尖沙咀海港城食肆奇納百川，因此上址於昨日已被公布納人強檢。

今日另外新增14宗疑是BA.2.12.1的本地個案，是較「散的個案」，其中一些個案或有相關，例如居太古城高山台廬山閣的52歲女，早前該大廈已有另一個案。另有3個案居太平邨平熙樓，3人是家人，暫未跟其他個案相關。目前，本港BA.4共有23宗輸入個案；BA.5有35宗輸入個案及1宗本地個案，即早前在停機坪工作的人士；BA.2.12.1共有111宗輸入個案，及51宗已確診的本地個案。張又表示，個案數字輕微上升，疫情形勢仍需觀察。