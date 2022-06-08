陸頌雄高歌賀通過撤對沖　邵家輝：商界大多反對

在辯論有關撤強積金對沖的條例草案期間，具勞工界背景的議員陸頌雄發言時竟引吭高歌，指「取消對沖真的很興奮」，爭取20年終通過，而在坐的社福界議員聽到陸的發言，以及陸唱歌激昂，亦有點感動。陸所唱的歌曲源自早前有鐵路迷，以英國民謠《綠袖子》旋律唱出「屯馬開通真的很興奮」，曾成為網絡熱話。

但過去多次表態反對議案、批發及零售界議員邵家輝表示過去在法案委員會上，收到近270份意見書，90%受訪對象是反對今次議案，主要來自商界，而贊成的10%人多為工會人士。他稱最擔心是勞資關係的矛盾，而日後有僱員博炒時，亦會出現公司管理問題，甚至變成合約制及外判，令年輕人及低技術的工人向上流機會大減。但具勞工背景的議員麥美娟則指商界「講啲數據講到似層層」，政府就「解完好似無解」，市民不了解整個安排，製造恐慌，認為加重企業負擔，但事實上條例通過之後要待2025年才實施，反問難道本港經濟仍未復甦？她又承認中小企經營困難，但政府給僱主的資助年期長達25年，認為當局需要協助改善營商環境，而非壓榨員工福利。

出進口界的黃英豪表示，業界難以支持政府匆匆推出取消對沖方案，特別現時的環境不宜處理具有爭議的問題，而近年面對疫情、通脹嚴重、加上俄烏戰爭所造成的地緣政治問題等，令本港中小企的經營十分困難，認為政府應集中精力帶領香港走出困境，發展經濟。其所屬政黨支持取消對沖安排，認為有助改善退休保障，鞏固強積金的功能，但表明政府不能忽略商界，特別是中小微企的憂慮。因此該黨理解黃英豪投棄權票的決定，並會督促新一屆政府要監督勞工市場的變化。