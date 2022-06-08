逃犯條例法案委員會中騷擾建制派　梁耀忠認罪囚2周

2019年5月11日立法會的法案委員會開會審議《逃犯條例》之修訂時，泛民議員與建制派議員衝突。事後3名建制派議員報案，多名泛民議員隨後被捕，被控違反《立法會（權力及特權）條例》。其中一名涉案前議員梁耀忠，今天（8日）在西九龍裁判法院承認「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。主任裁判官羅德泉判刑時指當時情況激烈混亂，梁的行為或會令人誤會他與其他人一伙地以不同策略行事，如火上加油，把情況推高至更危險的境地，案情嚴重，考慮後決定判梁監禁2星期。現因另案服刑的梁，原本可於下周一（13日）出獄，但裁判官下令本案刑期須與另案分期執行，故其出獄日期須押後。

被告梁耀忠（69歲）今天承認的案情披露，案發當日《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》法案委員會舉行會議，建制派議員石禮謙、周浩鼎及葛珮帆等議員欲進入會議室出席會議，但被數名泛民議員阻撓，情況一度混亂。期間梁耀忠緩慢走近及接近石禮謙，欲從石手上搶咪，以妨礙石等人出席會議，但被阻止。今天控方在庭上播放當日片段，拍到梁初時只站在混亂人群外圍或後排，後來才慢慢走近石。

辯方求情時表示，梁當日是希望與石溝通以暫停會議，讓眾人冷靜，但承認用錯方法，現已感後悔。此外，被告在服刑期又不幸感染新冠肺炎，雖已康復，但仍有頭痛、無力等症狀，希望法庭考慮到被告年事已高，當日並沒有激烈行為，且他大半生服務社會，亦盼能盡快出獄接受治療。辯方並替被告呈上39封求情信，包括被告、其子及石禮謙所寫的信，請求法庭輕判。

案件編號 : ESCC 2514/2019