院舍員工抗疫津貼接逾2600宗申請　1483宗獲批　涉1.8億元

政府今年2月推出「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，向合資格的安老院舍或殘疾人士院舍員工提供每人每月2,000港元津貼。有議員關注該計劃至今所收到的獲批和拒絕申請個案，以及已發放的津貼金額。勞工及福利局局長羅致光今日(8日)回覆議員質詢時稱，截至5月25日，一共接獲2,633宗申請，涉申請人數逾3.7萬人，其中獲批個案有1,483宗，涉及款項約1.8億港元。

羅致光指，社會福利署已分別在2月及3月向各院舍發信，說明有關特別津貼的申請資格及相關發放安排，院舍營辦人在遞交申請時須確認有關員工符合申請資格，因此社署並不掌握不符合申請資格員工的資料，重申社署至今已處理的申請均獲批。社署更會一如既往與院舍繼續保持溝通，聆聽業界的意見，制定各項措施應對疫情。

有關「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，原意為肯定院舍員工在抗疫的關鍵時期，不辭勞苦地照顧院舍的長者及殘疾人士，並執行額外的防疫措施。期間安老院或殘疾人士院舍僱用的人員如在同一個月份內曾於該院舍值勤，或向院友，或服務使用者提供服務不少於14天，政府則會透過院舍營辦人向合資格員工發放每人每月2,000港元的特別津貼，為期5個月。