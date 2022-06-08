政府倡減玻璃樽徵費建議　環團促交代理據

政府建議下調玻璃樽生產者責任制的每公升容量循環再造徵費2港仙，由1港元降至0.98港元，環保團體對下調感不解，促政府交代理據。環保署今日(8日)表示，已展開改善塑膠購物袋收費計劃，以及及全面落實玻璃飲料容器生產者責任計劃的附屬法例立法程序，建議訂立《產品環保責任（受規管物品）規例》，訂明玻璃飲料容器生產者責任計劃的運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平，並建議每公升玻璃樽容量收0.98港元，目標明年首季全面實施徵費。

但根據環保署上月中提交予立法會環境事務委員會的文件，擬議每公升玻璃樽容量收費1港元，並稱徵費經參考其他地方的經驗，於2013年諮詢後提出。綠色和平項目主任譚穎琳疑惑當局如何訂立收費水平，憂慮下調後未必能獲得足夠收入支持玻璃樽回收工作，又促政府恒常檢討收費。綠惜地球高級項目主任劉兆朗亦不明白下調徵費原因，認為政府需交代理據，又指徵費以容量計算不合理，低於一港元的收費對部分貴價酒品「微不足道」，無助令製造商、消費者履行環保責任，認為應按產品的百份比計算收費。

香港酒吧業協會錢雋永則認為徵費價格合理，估計酒商將會把所增的成本轉嫁予酒吧，但認為開支的增幅有限，在支持環保的出發點下認同計劃，惟指緊密留意玻璃樽裝的酒價，以免酒商乘機大幅加價，又稱現階段未有打算將徵費開支再轉嫁予客人。環保署早前相關文件指，該署將按既定機制檢討徵費水平，考慮通脹率、目標回收量、受規管物品銷售量的升跌等或影響容器循環再造徵費水平的因素。