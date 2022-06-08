港男疫下失業　隨母赴地盤開工　體會母親辛酸感觸落淚

一名男網民近日在討論區發文，表示自己因疫情失業，日日當廢青，「當積蓄都洗曬美股輸曬」，遂決定跟隨其母一起赴地盤工作，期間的體會吸引了不少網民關注及回應。事主憶述，父母在他小時便離婚，自己跟母親一起生活，後者因教育背景低，只能做保安等工作，「我未起身佢已經出門，到我放學放工佢都未收工」。直至有熟人介紹，他媽媽才會轉至地盤工作，雖然搵多咗工作時間又少咗」，但就不時聽到對方抱怨身體多痛。

在跟媽媽上班的首天，後者更一早起床煮飯給他帶飯，「我問佢點解唔夜晚果餐煮多啲，佢話隔夜唔好食，想比我食好啲」。惟事主開工第一天就已經體會到地盤工的各種艱苦，「我自問做gym 2年，都頂唔順」，他以雞公車運送3包分別是40公斤的英泥，因唔夠力而未能推動，最後需要媽媽前來幫忙。直至午飯時間，事主已坦言工作難熬，「我諗起我以前睇唔起地盤佬，而我依家好似個乞兒咁坐喺地下食飯」，而當其母問他「(飯)夠唔夠食」時，他想起對方在地盤工作10年，含辛如苦的養大自己，遂不忍感動落淚。

事件引起其他網民關注及留言，均紛紛讚揚事主母親，「好媽媽」、「真正愛自己細路嘅父母，動力係好大」、「人窮志不窮」、「女人喺地盤成日比人呼呼喝喝，如果喺真嘅你真喺要孝順你媽媽」、「睇到眼濕濕」、「好好報答你媽媽」。