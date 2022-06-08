增46場所納強檢涉多間食肆　旺角花園餐廳上榜

再增46個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該46個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。另外，因應天文台今日發出紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站今日暫時關閉，進行強制檢測的期限將會延長一天，位於柴灣興華(二)邨的流動採樣站會延長服務日期至明日，位於深井碧堤半島、洪水橋洪福邨及愉景灣消防局側空地的流動採樣站，則會延長服務日期至後日。

涉及多宗病例的地點如下：

1.深水埗荔枝角道144-148號金安大廈

2.北角栢景臺1座

3.紅磡黃埔花園綠榕苑2座

4.藍田藍田邨藍泰樓

5.土瓜灣帝庭豪園1座

6.鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座

7.荃灣大河道57-75號卓明大廈

8.牛頭角樂華南邨敏華樓

9.東涌映灣園悅濤軒11座

10.旺角奶路臣街1-1E號源發大廈

11.馬鞍山富寶花園11座

12.將軍澳廣明苑廣瑞閣

13.何文田帝庭園6座

14.將軍澳廣明苑廣新閣

15.大圍名城3期5座

16.天水圍天慈邨慈屏樓

17.元朗洪福邨洪樂樓

18.大圍名城1期1座

19.元朗建業街62號聯發洋樓

20.西營盤高街97號麗恩閣

21.大角咀維港灣7座

22.大埔嵐山5座

23.觀塘順天邨天柱樓

24.紅磡海逸豪園9座

25.西營盤皇后大道西210-218號華利樓

26.馬鞍山曉峯灣畔5座

27.筲箕灣香島5座

28.青衣長發邨亮發樓

29.鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

30.慈雲山慈正邨正怡樓

31.將軍澳蔚藍灣畔6座

32.鰂魚涌太古城廬山閣

33.鰂魚涌太古城中心地下003-004號舖 阿詩瑪雲南風味軒

34.旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖 一日三餐

35.旺角朗豪坊4A樓6號舖 鮨之

36.旺角豉油街104號鴻都大廈東翼1樓 花園餐廳

37.何文田何文田廣場3樓302號舖 翠河餐廳

38.何文田何文田廣場2樓227-228號舖 你好！茶飯

39.粉嶺皇后山邨皇后山商場1樓101號舖 八月‧茶室

40.粉嶺馬適路1號逸峯廣場1樓118號舖 新明苑宴會廳

41.鰂魚涌康怡廣場北座2樓S32-S36號舖 大快活

42.鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3號舖 上海姥姥

43.筲箕灣筲箕灣東大街42-52號金來大廈地下H舖 佳樂冰室

44.鰂魚涌寶峰園C座

45.何文田One Homantin 1座

46.東涌逸東二邨德逸樓