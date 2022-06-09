中大運用鐳射螢光成像技術，首次發現完整恐龍肚臍。

香港中文大學及國際古生物學家組成的團隊，最近利用尖端的鐳射成像技術，在一塊有1.25億年歷史、在中國出土的化石上，首次發現完整的恐龍肚臍，是科學界至今找到動物有肚臍最古老的記錄。研究結果已於國際生物期刊《BMC Biology》上發布。

中大生命科學學院助理教授兼論文的共同通訊作者文嘉棋，利用其研發的鐳射螢光成像技術，重新檢視白堊紀時期一隻兩米長、用兩足步行的草食性恐龍鸚鵡嘴龍的皮膚化石，並呈現從未被看見的細節，「我們發現了在鸚鵡嘴龍化石上長型的臍部疤痕附近獨特的鱗片。這項特徵與一些現代蜥蜴及鱷魚有相似之處，這種臍部疤痕亦稱為肚臍，但有別於人類相對較細的肚臍。基於其特殊且優秀的保存狀態，這塊化石成為了第一塊保有恐龍肚臍的化石。」

與人類不同，由於恐龍是卵生動物，因此並沒有臍帶。相反，恐龍蛋中的卵黃是直接透過一個像隙縫一樣的開口連接到陸上卵生動物的身體上。在動物將要孵化的時候，這個臍部開口會被封住，形成獨特的長形臍部疤痕。雖然科學界早已知道恐龍是卵生動物，意味牠們應該擁有長型的臍部疤痕，但這項研究則是首度利用實際的化石證據去支持這項假設。該化石現正在德國法蘭克福的森根堡自然博物館中展出。