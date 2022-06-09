強積金近月虧損1406億　4月份每人蝕1.4萬

有議員擬於立法會提出議員議案，促請活化強積金，指強積金體系自本年初以來，錄得驚人的1,406億元巨額耗損，是成立以來最大筆虧損。有經濟學家認為，現時強積金只稍微跑贏通脹，情況屬不理想，更稱當局在制訂強積金計劃時原方向錯誤，未有充分考慮港人平均壽命等重要因素；香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指出，市民要領取強積金需苦等多年，惟金額在對沖遣散費及長期服務金後，實際回報並不算多，甚至跑輸通脹，建議政府能予以市民「套現」強積金，自決使用。

該議員提出的議員議案指，根據4月份市場報告，以強積金整體表現計算，預計4月份每名計劃成員平均虧損逾1.4萬元，全年累計虧損更逾3萬元，相等於打工仔兩年的積蓄煙消雲散，情況令人憂心。他促請政府活化強積金，例如可用強積金購買醫療保險，讓市民除了可自行選擇公營或私營求醫的同時，亦可紓緩公營醫療系統的壓力。

至於就強積金錄得虧損的情況，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，相信是受近期市場波動所致。莊稱，一般市民於數十年後領取強積金時，實質亦只得百多萬元；惟按現時本港男女平均預期壽命達82.9及88歲計算，即退休後亦至少有二、三十年生活，未必足夠應付退休後的生活開支。莊建議當局可參考新加坡的公積金計劃，譬如上調僱主僱員的雙方供款，及予市民可於供款中途領取部分強積金用作其他用途，如求醫、添置物業等；另外亦可以為市民統一整合現有的各個強積金帳戶。