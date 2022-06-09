東方日報A1：強積金21年得個吉

不時被譏諷為「強迫金」的香港強積金制度，推出迄今已經21年多，惟其回報無保證、行政費高和退休保障不足等弊端，一直為人詬病，加上受投資市場表現低迷拖累，打工仔於2021/22年度（即2021年4月至2022年3月）「蝕到喊」，期內強積金淨投資回報為負977.6億元，創下歷史最高蝕錢紀錄，包括僱主和僱員在內的總淨供款額493.39億元，如同倒錢落海，令徹底改革甚至解散強積金制度的聲音日隆。

回顧強積金表現，2021/22年度強積金年率化淨內部回報率（IRR）為負8.2%，為2019/20年度以來再錄負值。更重要的是，2022/23年度投資市場開局不佳，單看今年5月，雖然強積金人均虧損4,670元，較4月蝕10,999元顯著改善，惟兩個月皆「見紅」，2022年首5個月更累蝕32,476元，打工仔真是一殼眼淚！

若然拉長來看，由2000年12月1日強積金制度正式實施以來，直到2022年3月31日的21年4個月期間，累計扣除費用及收費後的年率化淨IRR為正3.6%，按簡單的複合利率計算，這個回報率代表把100元放在一邊，21年所得回報約110元。打工仔月供的血汗錢靠這沒有保證的投資回報率，能否滿足退休後的生活需要，頓成疑問。

事實上，僅強積金的強制性供款部分並不足以提供合理退休保障。根據積金局2020年9月公布的2019年累算權益統計分析，有9萬名僱員在過去不間斷供款，平均僅累積約42萬元，就算退休後每月勒緊褲頭只花3,500元，也僅夠維持10年，退休保障嚴重不足。而強積金供款投資的可供選擇服務提供者數量，以及退休後需求的強積金計劃產品種類有限，使目前強積金供款率合計僅10%，成員參與度相對偏低。

反觀形式似香港強積金的新加坡中央公積金（CPF），它分為4類帳戶，可用作應付住屋、教育、醫療，以及投資支出，當地55歲以下人口供款率高達37%，其中僱員供20%，相比之下，香港的強積金用途缺乏靈活性，且並未有考慮供款人年齡與風險承擔能力來制訂供款制度。至於加拿大退休金計劃，則提供多元化投資選項，投資組合中的另類投資可包括私募股權、房地產及基礎設施投資。

本港亦曾考慮參考其他國家的退休計劃，如積金局曾研究容許打工仔用強積金「上車」，惟政府當時表明違背逆周期措施的建議都不支持，而積金局最終亦以防止對樓市火上加油而擱置有關研究。不過，凡是投資都有風險，如何運用血汗錢是打工仔的權利，「磚頭」更讓人安身立命，如今樓市氣氛已降溫，相信是時候再作討論。倘若不改革目前強積金制度，遣散分錢或會更實際，亦還僱主運用資金的權利，減輕僱主的負擔，也有機會惠及打工仔。

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