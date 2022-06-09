世界大學排名　港再輸新加坡

本港大學繼續被鄰近國家及地區的大學超越！大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排名，在亞洲大學當中，新加坡國立大學為亞洲大學當中排名最高，排第11名，而北京大學及清華大學亦分別排名第12位及第14位。本港維持7間大學上榜，跌幅最大為香港科技大學，下跌6位至第40位；香港大學雖然升1位至第21位，但仍輸給新加坡。

2023年QS世界大學排名採用6項指標進行排名，今次排名共有1,418所院校參與，並收集了逾15萬名學者及9.9萬名僱主意見。亞洲大學方面，新加坡國立大學排名最高，7間入選的本港大學當中，有4間排名上升，3間下跌，當中港大排名最高為第21位，香港中文大學升1位至第38位，而香港科技大學則跌至第40位，香港城市大學下跌1位至第54位，而香港理工大學則上升了1位至第65位；香港浸會大學排名升幅最多，由第287位上升了6位至第281位，惟嶺南大學則由第581位至590位，下跌至第601至650位。

QS高級副總監Ben Sowter認為，是次排名反映本港大學整體上雖然仍是正面積極，不過當中出現了警號，其中「國際審查」可能影響了其學術及就業聲譽，不過本港大學在學生及教員上仍高度國際化，從而產出世界級研究。Sowter又指，毫無疑問，本港的高等教育在培育醫學、科技和科學人才方面仍是領先全球，並聚焦在如何將有關優勢，運用於國際間的合作研究。